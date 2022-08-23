Red Wings вдвое увеличит число авиарейсов из Казани в Алматы

23 авг. 18:18

Авиакомпания Red Wings увеличит частоту рейсов на осенне-зимний сезон из Казани в Алматы вдвое, информирует пресс-служба авиакомпании.

"Частота рейсов в Алматы увеличится с одного до двух в неделю (по понедельникам и пятницам)", - говорится в сообщении воздушной гавани.

Уточняется, что рейсы будут осуществлять на лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел.

В Алматы самолеты будут летать два раза в неделю (по понедельникам и пятницам), в Анталью один раз в неделю (по субботам), в Нур-Султан один раз в неделю (по четвергам), в Стамбул трижды в неделю (по средам, пятницам и воскресеньям), уточнили в пресс-службе.