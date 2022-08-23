Зарплату учителей в Кабардино-Балкарии увеличат до уровня свыше 30 тыс рублей

23 авг. 17:58

К концу 2022 года средняя заработная плата учителей в Кабардино-Балкарии (КБР) будет превышать 30 тыс рублей. Об этом заявил сегодня на августовском форуме работников системы образования КБР глава республики Казбек Коков.

С 1 августа 2022 года по указу главы КБР зарплата учителей была увеличена на 10%, как и в 2021 году.

"Мы работаем над тем, чтобы достичь лучшего уровня в СКФО [по величине зарплаты учителей], мы должны до конца года довести заработную плату всего педагогического состава до уровня свыше 30 тыс рублей", - цитирует Кокова ТАСС.

Таким образом, зарплата учителей в КБР до конца года увеличится на 5 с лишним тысяч рублей.