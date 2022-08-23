В России вырос  средний темп вакцинации от ковида

23 авг. 18:07

Средний темп вакцинации от коронавируса в России за последнюю неделю вырос почти на 30% - до 111,5 тыс человек в неделю, информирует пресс-служба Росздравнадзора.

"Благодаря активной совместной работе Росздравнадзора и региональных органов власти темпы вакцинации населения начали расти день ото дня. В частности, только за последнюю неделю количество вакцинированных увеличилось почти на 30% - с 87 769 до 111 450 человек в неделю", - приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что Росздравнадзор поручил регионам принять меры по увеличению охвата вакцинацией от ковида, обратив особое внимание на выписавшихся из больниц, а также медработников и педагогов.