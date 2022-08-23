Иран собирается сделать провинцию Бушер центром переработки газа

23 авг. 17:48

Иран намерен превратить провинцию Бушер, расположенную на юге страны, в национальный центр переработки газа. Об этом сообщил министр нефти Ирана Джавад Оуджи.

Он подчеркнул, что в настоящее время Исламская Республика развивает в провинции различные энергетические проекты. На несколько таких проектов в будущем планируется потратить в общей сложности около $25 млрд. "Это позволит спустя несколько лет превратить Бушер в центр переработки газа", - цитирует его агентство SANA.

Оуджи рассказал, что совсем скоро реализация нескольких таких проектов начнется на относящемся к провинции острове Киш в

Персидском заливе. Это позволит увеличить ежегодные бюджетные доходы на $100 млн, добавил министр.