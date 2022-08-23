РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Иран собирается сделать провинцию Бушер центром переработки газа

Иран собирается сделать провинцию Бушер центром переработки газа

Иран намерен превратить провинцию Бушер, расположенную на юге страны, в национальный центр переработки газа. Об этом сообщил министр нефти Ирана Джавад Оуджи.

Он подчеркнул, что в настоящее время Исламская Республика развивает в провинции различные энергетические проекты. На несколько таких проектов в будущем планируется потратить в общей сложности около $25 млрд. "Это позволит спустя несколько лет превратить Бушер в центр переработки газа", - цитирует его агентство SANA.

Оуджи рассказал, что совсем скоро реализация нескольких таких проектов начнется на относящемся к провинции острове Киш в
Персидском заливе. Это позволит увеличить ежегодные бюджетные доходы на $100 млн, добавил министр.

1000 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version