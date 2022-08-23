Шариф ищет помощи в Катаре

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф отправился в Катар в надежде наладить торговлю и инвестиции для своей страны, которая испытывает нехватку денежных средств. Визит предваряет встречу МВФ, которая пройдет на следующей неделе, где должен быть одобрен кредитный транш Исламабаду в размере 1,2 млрд долларов. "Я расскажу об инвестиционных возможностях в различных секторах Пакистана, таких как возобновляемая энергетика, продовольственная безопасность, промышленное и инфраструктурное развитие, туризм и гостиничный бизнес", - заявил Шариф сегодня перед отъездом.

Южноазиатская страна с населением 220 млн человек переживает экономический кризис, связанный с кризисом платежного баланса, пишет Аль-Джазира. Валютные резервы упали до 7,8 млрд долларов, чего едва хватает для более чем месячного импорта, растущего дефицита счета текущих операций, исторического обесценивания рупии по отношению к доллару США и 24,9% инфляцию, зафиксированную в июле.

Визит состоится в преддверии заседания Международного валютного фонда (МВФ), на котором, как ожидается, будет одобрен транш кредита в размере 1,2 млрд долларов, который был приостановлен с начала года. Министерство иностранных дел Пакистана сообщило, что это первый визит Шарифа в Катар с момента вступления в должность в апреле этого года. "В ходе визита премьер-министр проведет углубленные консультации с руководством Катара. Стороны рассмотрят весь спектр двусторонних отношений, уделяя особое внимание развитию энергетического сотрудничества, углублению торговых и инвестиционных связей, а также изучению возможностей трудоустройства пакистанцев в Катаре,- говорится в сообщении. - В Катаре проживает более чем 200 тыс. пакистанцев, которые вносят свой вклад в прогресс, процветание и экономическое развитие двух братских стран".

Шариф посетит стадион в Дохе, где его проинформируют о подготовке Катара к чемпионату мира по футболу. Кабинет министров Пакистана одобрил проект соглашения, которое позволяет правительству предоставить войска для обеспечения безопасности на спортивном мероприятии.

Два источника, близких к Шарифу, сообщили информационному агентству Reuters, что он также должен был предложить Катару акции государственных предприятий, таких как убыточные Пакистанские международные авиалинии и их отель "Рузвельт" в Нью-Йорке. Он также должен был предложить возможность управлять аэропортами Пакистана и надеялся заключить энергетические сделки. "Поездка достаточно значительна, так как приедет сам премьер-министр, - говорит Хуррам Хусейн, аналитик и редактор журнала Profit. - Нет как таковых подробностей того, что именно будет обсуждаться. Мы знаем, что для Пакистана речь идет о долларах ... Мы также знаем, что есть обещание помощи в размере около миллиарда долларов США, но в какой форме эта помощь будет приниматься, на данный момент не ясно. Однако на данный момент ясно, что Пакистан остро нуждается в такого рода обязательствах, чтобы программа МВФ прошла через исполнительный совет для утверждения, которое запланировано на 29 августа".

Пакистан, ключевой импортер сжиженного природного газа (СПГ) из Катара, также надеялся получить отсрочку платежей за СПГ, купленный в рамках долгосрочных сделок. У Пакистана есть две долгосрочные сделки по поставкам СПГ с Катаром, которые предусматривают поставку до девяти грузов в месяц. "Мы будем добиваться любой возможности отсрочки платежей по нашим сделкам с СПГ", - сказал помощник Шарифа, добавив, что Пакистан также ищет поддержки для своих валютных резервов в размере 2 млрд долларов.