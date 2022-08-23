Лавров провел переговоры с коллегой из Франции

23 авг. 17:27

Глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры со своим французским коллегой Катрин Колонна, в ходе переговоров стороны обсудили ситуацию на Украине

"В свете состоявшегося 19 августа телефонного разговора президентов России и Франции главы внешнеполитических ведомств детально обменялись мнениями по ситуации на Украине. Министр изложил российские принципиальные подходы в отношении проводимой специальной военной операции", - говорится в сообщении МИД РФ.

Также стороны затронули тему о том, как складывается обстановка вокруг ЗАЭС и возможности для организации посещения станции миссией МАГАТЭ.

Российский министр обратил внимание главы МИД Франции, что продолжающиеся обстрелы Киевом ЗАЭС подвергают опасности ядерной катастрофы все население Европы.