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Армянские таможенники не пустили в Ереван нелегальные бриллианты

Армянские таможенники не пустили в Ереван нелегальные бриллианты

Специалисты таможенной службы Армении остановили ввоз в страну крупной партии контрабандных бриллиантов. Такое сообщение распространил Комитет госдоходов.

В нем говорится, что гражданин Армении В.О. прилетел в Ереван из Дубая. Во время таможенного досмотра в аэропорту "Звартноц" у него обнаружились незадекларированные $40,9 тыс и множество драгоценных камней - судя по этикеткам, всего более 70 каратов.

По факту инцидента готовятся материалы, расследование ведут следственное управление КГД и управление по борьбе с контрабандой.

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