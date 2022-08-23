Армянские таможенники не пустили в Ереван нелегальные бриллианты

23 авг. 16:51

Специалисты таможенной службы Армении остановили ввоз в страну крупной партии контрабандных бриллиантов. Такое сообщение распространил Комитет госдоходов.

В нем говорится, что гражданин Армении В.О. прилетел в Ереван из Дубая. Во время таможенного досмотра в аэропорту "Звартноц" у него обнаружились незадекларированные $40,9 тыс и множество драгоценных камней - судя по этикеткам, всего более 70 каратов.

По факту инцидента готовятся материалы, расследование ведут следственное управление КГД и управление по борьбе с контрабандой.