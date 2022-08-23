Экскурсионный туризм в Дагестане выбился в лидеры

23 авг. 16:44

Этим летом лидером по росту турпотока среди экскурсионных направлений в России стал Дагестан, сообщает во вторник Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В список популярных экскурсионных направлений по итогам лета вошли Москва, Петербург, Татарстан, регионы СКФО, Алтай, Камчатка, Байкал и Карелия.

"Летний сезон для внутреннего экскурсионного туризма оказался успешным, что объясняется, в первую очередь, отменой ковидных ограничений. Больше всего бронирований экскурсионных туров у туроператоров было в июне, хотя обычно высокий сезон для этого вида туризма - весна и осень", - рассказали в ассоциации.

У туристов стали популярны комбинированные туры: Петербург и Карелия, Москва и города Золотого кольца, Дагестан и Чечня.

"Все направления, вошедшие в топ продаж, продемонстрировали рост от 10 до 35%, причем наибольший прирост пришелся на Дагестан. Республика занимает первые места в рейтингах продаж экскурсионных туров у многих туроператоров", - подчеркнули в АТОР.

На фоне высокого спроса было решено продлить полетные программы в Дагестан на осень.

"Популярность Дагестана туроператоры объясняют тем, что экскурсионная программа там богаче, чем в соседних республиках Северного Кавказа и, кроме того, есть море. Это позволяет совмещать пляжный отдых с экскурсиями", - говорится в сообщении.

"Вестник Кавказа" подготовил подборку лучших мест, которые стоит посетить в Дагестане.