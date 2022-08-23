Депутат от "Грузинской мечты": разговоры оппозиции о беспорядках демонстрируют ее слабость

23 авг. 16:41

Чем активнее радикальные оппозиционные группы обращаются к теме беспорядков, тем более явно они демонстрируют свою слабость, такое мнение выразил заместитель председателя парламентской фракции "Грузинская мечта" Рати Ионатамишвили.

"Безусловно, я не имею ничего против этого процесса люстрации. Наоборот, общество увидит, что у этих людей нет никакой цели на благо страны. Напротив, они пытаются помешать развитию страны и европейскому будущему. Соответственно, для них наступит еще более болезненный результат, что отразится на их обанкротившемся политическом имидже", - цитирует политика Sputnik Грузия.

Парламентарий напомнил, что оппозиционные партии меняют точку зрения ежедневно, собираясь то покидать парламент, то снова возвращаться в него.

В действительности же, сказал Ионатамишвили, это говорит об их неспособности ни к протесту, ни к работе в парламенте.

Напомним, ранее лидеры ряда оппозиционных партий заявили о намерении объявить неповиновение властям. Лидер партии "Гирчи - больше свободы" Зураб Джапаридзе пообещал, что он и его соратники "готовы пойти на многое, в том числе на захват зданий".