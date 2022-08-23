УЕФА не хочет видеть Крым в российском футболе

23 авг. 16:34

Союз европейских футбольных ассоциаций придерживается выработанной в 2014 году позиции относительно появления крымских клубов в системе российского футбола, сообщает пресс-служба организации.

"Что касается ситуации в Крыму, то в соответствии с решением чрезвычайной комиссии УЕФА от 22 августа 2014 года исполнительный комитет УЕФА принял решение запретить крымским клубам играть в соревнованиях, организованных Российским футбольным союзом, с 1 января 2015 года, и чтобы регион считался "специальной зоной" для футбольных целей до дальнейшего уведомления", - сказано в сообщении.

Ранее новый глава РПЛ Александр Алаев сообщал о неизбежности интеграции Крыма в российский футбол.

Футбольные команды Крыма после вхождения полуострова в состав России выступают в чемпионате региона. На вчерашнем заседании президиума Футбольной национальной лиги было рассмотрено письмо Крымского футбольного союза о включении клубов республики в состав участников соревнований под эгидой ФНЛ. По итогам было принято решение о создании совместной группы, которая проанализирует готовность профессиональных клубов Крыма к интеграции. Ожидается, что делегация от ФНЛ в ближайшее время посетит регион.