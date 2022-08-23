Доктор осмотрела 10 пациентов одновременно в российской больнице, идет проверка

23 авг. 16:28

Минздрав Якутии прокомментировал публикацию в соцсетях, где на видео, снятом в одной из больниц Якутска, доктор одновременно проводит медосмотр в кабинете примерно десяти пациентов.

Глава ведомства Лена Афанасьева подчеркнула, что инцидент, имевший место в Якутской городской больнице №3, неприемлем.

"Безусловно, мы проведем служебную проверку, побеседуем с врачом, чтобы понять причины", - заверила она, призвав сообщать по номеру единого контакт-центра здравоохранения 122 обо всех случаях некачественного оказания помощи.

Афанасьева добавила, что главврачу поручено связаться с пациентами: они смогут еще раз прийти в больницу и получить медпомощь должным образом.