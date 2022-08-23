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Физиев бросил вызов экс-сопернику Хабиба

с сайта UFC

Азербайджанский боец UFC Рафаэль Физиев бросил вызов бывшему претенденту на чемпионский пояс Джастину Гэтжи.

"Я не понимаю, почему Гэтжи не спрашивает обо мне? Нет никого, кто мог бы провести бой с ним сейчас. Все бойцы заняты. Почему он не хочет драться со мной?", - цитирует его Sports.ru.

Спортсмен отметил, что американец дрался со всеми бойцами из топ-5 рейтинга, избегая при этом поединка с "Атаманом". "Эй, Джастин, если ты видишь это интервью, дерись со мной! Я дам тебе заработать деньги", - добавил Физиев.

ФОТО с сайта UFC
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