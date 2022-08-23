Физиев бросил вызов экс-сопернику Хабиба

23 авг. 16:19

Азербайджанский боец UFC Рафаэль Физиев бросил вызов бывшему претенденту на чемпионский пояс Джастину Гэтжи.

"Я не понимаю, почему Гэтжи не спрашивает обо мне? Нет никого, кто мог бы провести бой с ним сейчас. Все бойцы заняты. Почему он не хочет драться со мной?", - цитирует его Sports.ru.

Спортсмен отметил, что американец дрался со всеми бойцами из топ-5 рейтинга, избегая при этом поединка с "Атаманом". "Эй, Джастин, если ты видишь это интервью, дерись со мной! Я дам тебе заработать деньги", - добавил Физиев.