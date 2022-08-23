Прибалтика может ввести региональный запрет на въезд россиян

23 авг. 16:02

В случае, если Евросоюз откажется вводить запрет на въезд россиян, Литва не исключает введения такого запрета на региональном уровне, сообщил во вторник министр иностранных дел республики Габриэлюс Ландсбергис, передает агентство BNS.

"В первую очередь мы будем стремиться к европейскому решению, потому что оно самое устойчивое, самое верное с правовой точки зрения. <...> Если его не будет, мы не исключаем возможность поиска регионального решения, которое включало бы страны Балтии, Польшу и, потенциально, Финляндию", - заявил министр.

Страны ЕС обсудят единый подход по вопросу виз для россиян 30 августа в Праге на неформальном заседании глав МИД стран союза, сообщила ранее во вторник представитель Еврокомиссии Дана Спинант.