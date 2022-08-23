Турецкое руководство не боится говорить правду о событиях на Украине

Специальная военная операция России на Украине не только перевернула мировой порядок, но и испытала на прочность суверенитет стран. Большинство стран ЕС, Япония и другие сателлиты США доказали, что никакой самостоятельной внешней политики у них нет. Все действуют с оглядкой на Байдена. Более или менее самостоятельно ведет себя Виктор Орбан, но у Венгрии много ограничений. Будапешт – член ЕС и НАТО одновременно. Экспертов удивляет поведение другого государства – Турции. Анкара продолжает последовательно проводить независимую линию. На уровне риторики она осуждает операцию РФ, но не умаляет вины Запада в происходящих событиях.

В конце июня представитель президента Турции Ибрагим Калын обвинил Запад в расширении НАТО, считает его одной из причин кризиса на Украине. "Когда смотришь на то, что произошло за последние 30 лет, надо рассматривать причинно-следственную связь, это и действия Запада, и расширение НАТО. Мы также возражаем против этого неправильного миропорядка", – заявил Калын телеканалу Haberturk.

Кроме того, пресс-секретарь Реджепа Тайипа Эрдогана заметил, что действия России движимы желанием пересмотреть однополярный мировой порядок. А конфликт на Украине – попытка Запада не дать России "выбраться снизу".

Сегодняшнее заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу по факту является продолжением того, что сказал Калын. Дипломат обвинил некоторые страны запада в затягивании конфликта. "Среди стран Запада и НАТО есть страны, которые не хотят завершения (спецоперации)... Были и те, которые саботировали "продуктовую сделку" в плане выхода российской сельхозпродукции на рынки… Я не буду называть страны, их прекрасно знает генсек ООН", - сказал Чавушоглу в интервью Haber Global.

Чавушоглу как министр страны-кандидата в ЕС и члена НАТО не хочет портить и без того сложные контакты с евроамериканскими партнерами. Но очевидно, что он имеет ввиду, прежде всего, Польшу, Прибалтику, США и других "ястребов" в Североатлантическом альянсе, потому что Германия и Франция, даже несмотря на поставку оружия, желали бы спасти свою экономику от нефтегазового кризиса и инфляции. Не случайно Владимиру Путину звонят Олаф Шольц и Эмманюэль Макрон, а не лидеры перечисленных стран.

В отличие от всех них, турецкий президент может себе позволить не только позвонить, а встретиться, причем и с Путиным, и с Владимиром Зеленским. Эрдоган все еще добивается их встречи. "Мы хотим организовать встречу Путина и Зеленского в нашей стране в ближайшем будущем", - сказал он в обращении к народу.

Турция делает все, чтобы замирить стороны. Благодаря посредничеству Эрдогана удалось убедить Зеленского согласовать зерновую сделку, и она уже реализуется. Беря на себя инициативу по украинскому кейсу, Турция рискует. Ведь Западу не нравится то, что Анкара все еще не ввела санкции против Москвы и занимается обеспечением российского параллельного импорта.

На последней встрече замминистров финансов американцы дали понять, что ждут от Турции экономической блокады России. Сегодня американское издание Wall Street Journal написало, что замминистра финансов США Уолли Адейемо предостерег Турецкую ассоциацию промышленности и бизнеса (TUSIAD): турецкие банки выбирают либо американские банки, либо находящиеся под ограничениями российские банки - во втором случае они сами попадут под санкции.

Пока все эти риски теоретические, и они остаются на уровне угроз. Руководство Турции не дает российским властям поводов для беспокойства. Поэтому пока США не удается давить на Россию с помощью Турции. Анкара рискует больше в случае ввода санкций против Москвы, чем Россия, и этот факт открыто озвучивал Ибрагим Калын в том самом интервью Haberturk.