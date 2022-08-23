ТОП-10 мест, которые стоит посетить в Дагестане

Туристический поток в Дагестан этим летом продолжает расти. Приятный климат, высокие горы, густые леса, Каспийское море, богатая история и культура – республика стала для россиян настоящим открытием последних лет. И если ваш чемодан грустно покрывается пылью под кроватью или в шкафу, то немедленно доставайте его и отправляйтесь в увлекательное путешествие по самому южному региону России, а "Вестник Кавказа" поможет вам в этом. Вот топ-10 мест, которые обязательно стоит посетить в Дагестане:

1. Дербент. Да, сразу же на ум приходит один из древнейших городов на территории России. Но Дербент - это не только коньяк, но и известная крепость Нарын-Кала, ханские бани, магалы, Армянская церковь и Джума-мечеть VIII века. Старая часть города обязательно окажет мощное впечатление на путешественника – архитектурный ансамбль "Старый Дербент" внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Но не только историей живет город. Так, недавно в парке имени Низами Гянджеви был открыт самый большой мультимедийный фонтан в России, его общая площадь - 5 тыс кв м. Своим масштабом впечатлит и экраноплан "Лунь" - 74 метра корабля-самолета на пляже под Дербентом. Полностью удовлетворят туриста вечерние посиделки в чайхане за партией в нарды с местными жителями. Так что не пожалейте двух дней для такой красоты.

2. Гамсутль. Аул-призрак "Гамсутль" на вершине горы Амалье открылся туристам не так давно. Еще в советские годы здесь кипела жизнь: работали магазины, школа, почта, больница и даже роддом. Но жители постепенно покидали аул, и около сорока лет назад поселок практически опустел. Единственным жителем села оставался пчеловод Абдулжалил Абдулжалилов, хранивший верность родному аулу до конца своих дней.

Несмотря на труднодоступное расположение и потерю своего бессменного гида, село-призрак сегодня активно привлекает путешественников. Гамсутль, расположенный вдалеке от современной цивилизации, может похвастаться красивыми горными видами, потрясающей природой, отличной экологией и умиротворенной атмосферой, которая встречается только в покинутых человеком местах.

К сожалению, из-за частого наплыва туристов и обильных осадков в горной части оставшаяся инфраструктура Гамсутля постепенно проседает, и недавнее разрушение старинной арки в ауле-призраке - тому подтверждение. Да, арка была восстановлена усилиями неравнодушных, однако этот случай говорит о том, что к селу необходимо особое внимание.

3. Чох. Недалеко от Гамсутля расположен известный аул Чох - один из важнейших культурных центров Дагестана и родина величайшего борца Али Алиева.

Сегодня, несмотря на большое историческое прошлое, аул привлекает внимание туристов по большей части из-за уникальной жилой архитектуры – село застроено своеобразными домами-террасами, крыша каждого дома прилегает к основанию соседнего. Плюс в Чохе можно попробовать тонкий пирог с начинкой из творога и картофеля "ботишал" - отличный подарок для любителей поесть.

4. Салтинский водопад. Еще одно место, которое поразит воображение туристов, - подземные водопады в селе Салта Гунибского района.

Ведущее к водопаду ущелье достигает 40 м в ширину, его длина почти километр, а высота - 20 м. Водопад образует небольшая река Салтинка, проходящая через живописный Кудалинский каньон. Не доходя до Салты, она низвергается вглубь земли, образуя красивейший водопад, падающий с 20-метровой высоты сквозь камни.

Необходимо отметить, что при посещении водопада лучше взять теплую одежду, так как в самой пещере довольно холодно. Но в жаркие дни здесь можно и искупаться, что делают и туристы, и жители аула.

5. Гуниб. "Живая краса Дагестана" - так охарактеризовал Гуниб поэт Расул Гамзатов. Аварский аул, имеющий огромное значение для всей республики. Именно здесь в XIX веке завершилась одна длительная Кавказская война, но эхо тех событий покорило сердца миллионов.

Аул Гуниб – маленький, но очень уютный, состоящий из нижней и верхней частей. И если верхняя часть овеяна историей, то в нижней части движется спокойная и мирная жизнь. Здесь есть площадь, окруженная жилыми домами, зданиями и учреждениями, магазинами и кафе. Здесь расположен памятник "Белые журавли" – это мемориальный комплекс памяти павших защитников родины в войну 1941-1945 года.

Однако главной изюминкой села являются останки Гунибской крепости и беседка Шамиля, где проходили заключительные сражения той войны. Отсюда открываются захватывающие дух виды на ущелья и долины Гунибского района. Входом в крепость являются "Ворота Шамиля" – арка, возведенная как дань уважения имаму по приказу императора Александра II.

6. Сулакский каньон. Самой популярной точкой среди туристов признан Сулакский каньон, отличающийся своими масштабами: достопримечательность Дагестана достигает 2 тыс м в глубину, 53 км в длину и 3 км в ширину. Он ничуть не уступает Большому каньону в США.

Раньше дагестанцы шутили, что у одной девушки не было фотографии возле Сулакского каньона, и она не вышла замуж. Сегодня чуть ли не каждый дагестанец побывал в этом месте. Более того, из-за активного роста туризма там не пройти в любое время года, а число желающих прокатиться на катере по водам постоянно увеличивается, что наталкивает на создание комплекса в этом месте.

7. Бархан Сарыкум. Редки памятник Европы - единственный на весь континент - песчаная гора Сарыкум площадью 600 га и высотой 262 м. Буквально филиал пустыни Сахары в предгорье, совсем недалеко от Махачкалы

Вокруг бархана ходит множество легенд и тайн, ибо до сих пор неизвестно, как он оказался в Дагестане. В настоящее время песчаная гора входит в состав заповедника "Дагестанский".

8. Кахиб и Гоор. Два села, образующие "страну башен" - новая локация в Дагестане. Кахиб и Гоор расположены в паре километров друг от друга. Здесь туристов привлекает старая часть города, так как основные красоты сосредоточены именно там: башни, каменные лабиринты, секретные ходы, ландшафты и Язык тролля - места потрясающей красоты, где самые смелые смогут сделать невероятные снимки.

Стоит добавить, что по пути в "страну башен" необходимо остановиться у Датунского храма - памятника доисламского периода Дагестана и образца средневекового христианского зодчества.

9. Хунзах. Старинное село Хунзах - родина Хаджи-Мурата из романа Льва Толстого и столица Аварского ханства. Богатая история аула позволит каждому окунуться в атмосферу Средневековья, а Хунзахская крепость сегодня служит памятником федерального значения.

Но не только своим прошлым богат край. Самой привлекательной природной достопримечательностью считается водопад Тобот. Срывающийся со стометровой высоты и рассыпающийся летом брызгами поток прекрасен и зимой, когда благодаря морозам он превращает ущелье с водопадом в зачарованное царство снежной королевы.

10. Ну и последний туристический пункт в этом списке - древнейший аул Кубачи в Дахадаевском районе. Во время путешествия турист каждый раз натыкается на вывески "Кубачи" в Махачкале, Дербенте, Каспийске. Этим магазины говорят, что в них продаются изделия мастеров из этого села.

Не только серебром богат аул. Одной из главных особенностей села являются свадьбы, которые в основном приходятся на лето. Недавно пара из Казани решила отпраздновать свое торжество именно в Кубачах, строго следуя обычаям местных жителей: невеста ходила к роднику за свежей горной водой, приготовила хинкал, а жених танцевал лезгинку. Все участники торжества были одеты в национальные костюмы. Торжество не обошлось без пальтаров - главный атрибут кубачинских празднеств. Это неженатые мужчины из "мужского союза" в войлочных масках с черными, красными и белыми орнаментами, в кольчугах поверх белых рубашек и с хлыстами, разговаривающие измененными голосами на карикатурно высоких тонах. Получается весело и интересно.

Стать гостем на кубачинской свадьбе может абсолютно любой турист, но следует знать еще одно: не выпить с кубачинцами на празднике - обидеть их.

Именно за эти 10 причин и стоит посетить Дагестан в первую очередь. Великолепие республики в свое время оценивали Иван Айвазовский, Александр Дюма и Михаил Лермонтов. Так что сегодня самый южный регион страны поразит любого путешественника живописностью и разнообразием.