Россияне в этом году могут остаться без популярной рыбы

23 авг. 15:36

Рыбопромысловый флот РФ пока не приступил к промыслу сайры, ее заход в российские воды в этом году не ожидается, говорится в пресс-релизе Росрыболовства со ссылкой на Тихоокеанский филиал ФГБНУ "ВНИРО" (ТИНРО).

"К промыслу сайры российские суда не приступали, и, как было отмечено на совещании, в этом году вряд ли стоит ожидать захода сайры в российскую экономзону", - отметили в ведомстве по итогам заседания штаба по организации добычи пелагических видов рыб (сайра, скумбрия, сардина иваси).

Промысел сайры в открытых водах ведет флот Китая, Южной Кореи и Японии, нарастающий вылов на середину августа составил 13 661 тонну.

У российского рыбопромыслового флота в этом августе высокие уловы сардины, суточный вылов у отдельных судов превышает 500 тонн.