Лавров в ближайшее время проведет переговоры с главой МИД Ирана

23 авг. 15:22

Глава МИД РФ Сергей Лавров в скором времени проведет встречу с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном. Об этом российский дипломат сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом.

По его словам, ситуация в САР была в числе ключевых в ходе недавнего визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию, в ходе которого он провел подробные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

"И эта же тема будет одной из центральных в ходе ожидающейся в ближайшее время моей очередной встречи с министром иностранных дел Исламской Республики Иран", - цитирует Лаврова ТАСС.