Кубанский "Отелло" получил 7,5 лет за убийство жены

23 авг. 14:52

Суд вынес приговор 24-летнему жителю Курганинска, который в порыве ревности задушил жену. Мужчине назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Установлено, что в мае 2022 года у молодых супругов произошел конфликт на почве ревности. Во время ссоры ревнивец повалил жену на пол ванной комнаты и стал душить обеими руками, пока она не скончалась.

Подсудимый полностью признал вину в совершенном преступлении.

Приговор суда пока не вступил в законную силу, уточнили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.