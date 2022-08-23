В Германии усомнились в необходимости остановки "Северного потока" на три дня

23 авг. 14:41

Федеральное сетевое агентство Германии не видит причин для остановки прокачки по "Северному потоку" с 31 августа по 2 сентября, пишет агентство DPA.

Ранее "Газпром" сообщил, что поставки газа по трубопроводу, который с 27 июля задействован на 20% от максимальной мощности, полностью остановятся с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Работы проведут совместно сотрудники "Газпрома" и Siemens.

"В том числе и эту остановку для обслуживания мы считает непонятной с технической точки зрения", - заявил во вторник глава немецкого регулятора Клаус Мюллер.

Он добавил, что если в Германии возникнет ЧС из-за нехватки газа, то "принимать правильные решения" будет сложно, нужно будет лишь "пытаться минимизировать ущерб".

В настоящее время немецкие газохранилища заполнены на 80%.