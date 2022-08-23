МИД Турции: некоторые страны НАТО хотят продолжения конфликта на Украине

23 авг. 14:20

США и другие страны НАТО хотят продолжения конфликта на Украине, заявил во вторник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

В интервью телеканалу Haber Global он признал, что на Западе есть страны, которые хотят продолжения украинского конфликта. "Среди них страны - члены НАТО. Я имею в виду не только США, но и страны - члены НАТО", - сказал министр.

По словам Чавушоглу, "были и те, кто хотел саботировать зерновое соглашение, но это были не США", а некоторые страны Европы. "США внесли вклад [в заключение продовольственной сделки], включая снятие ограничений на экспорт российских удобрений, разблокировку портов, [снятие ограничений] на банковские операции", - поделился глава турецкого МИД.

"Мы не теряем надежды и продолжаем наши усилия", - подчеркнул Чавушоглу.