Избиение курьера расследуют в столице Казахстана

23 авг. 13:57

Курьер службы доставки подвергся избиению в Нур-Султане, видеозапись инцидента была опубликована в социальной сети.

Судя по ней, несколько парней вышли из легкового авто, после чего один из них начал битой избивать молодого человека с желтым рюкзаком Glovo.

В полиции подтвердили факт ЧП.

"22 августа текущего года около 19:50 в полицию поступило сообщение, что четверо парней, передвигающихся на автомашине марки "Субару", нанесли телесные повреждения курьеру Glovo", - цитирует сообщение ведомства Sputnik Казахстан.

Управление полиции района "Есиль" начало досудебное расследование по ст293 "Хулиганство" УК РК, по его результатам которого будет принято процессуальное решение.