Ник Перумов: "казачье фэнтези" - это замечательно

23 авг. 13:53

Писатель-фантаст Ник Перумов считает достойным продвижения жанр "казачье фэнтези".

"Казаки и казачье фэнтези – это все замечательно. Это прекрасные темы, которые нам нужно продвигать. (...) Поэтому, если кто-то из авторов будет работать с казачьим материалом, это будет прекрасно", - заявил он.

Сам писатель не готов работать в этом жанре. "Что касается меня - я пока недостаточно в теме. Но "Александровские кадеты" - это альтернативная, но гораздо более историческая проза, там масса исторических персонажей, событий, локаций", - отметил Перумов.

Одной из локаций в книге-дилогии "Александровские кадеты" выступает город Елисаветинск, прототипом которого стал Ростов-на-Дону. Вторая часть книги близка к завершению, добавил писатель на пресс-конференции в ростовском пресс-центре "Интерфакса" во вторник.