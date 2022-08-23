ЕК: в Европе наступила самая сильная за 500 лет засуха

23 авг. 13:41

По предварительным данным, текущая засуха в Европе станет самой сильной за последние 500 лет.

"Нынешняя засуха кажется самой худшей как минимум за последние 500 лет. Это первая оценка, мы должны подтвердить данные в конце сезона", - заявил представитель пресс-службы Еврокомиссии на брифинге во вторник.

В центре, на западе и юге Европы порядка двух месяцев нет существенных осадков. При этом стоит аномальная жара. Крупные европейские реки пересохли. Такая ситуация грозит катастрофой сельскому хозяйству.