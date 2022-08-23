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Бакинский метрополитен получит российские вагоны до конца года

Бакинский метрополитен получит российские вагоны до конца года

В Азербайджан до конца года будут доставлены еще четыре поезда для Бакинского метрополитена, изготовленные российской компанией "Метровагонмаш". Об этом заявил начальник департамента по работе с депо ЗАО "Бакинский метрополитен" Фаиг Ахмедов.

По его словам, предприятие уже начало производство вагонов согласно контракту.

"В сентябре этого года делегация Бакинского метрополитена отправится в Россию для осмотра произведенных вагонов. Все 20 вагонов будут доставлены в Баку до конца года", - пояснил Ахмедов.

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