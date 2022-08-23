Центр Краснодара остался без горячей воды на три дня

23 авг. 13:20

Горячую воду в центре Краснодара отключили в связи с проведением ремонтных работ.

Реконструированные участки теплосети "ТЭЦ - Центр города" подключают к основной магистрали, из-за этого с 23 по 26 августа горячее водоснабжение отключено в домах по ул. Ставропольской, Бургасской и КИМ, жилом массиве от ул. им. Селезнева до ул. им. Суворова. Также отключение коснется жителей улиц Гимназической, им. Гудимы, Красной, Красноармейской, Мира, им. Орджоникидзе, им. Пушкина, им. Седина.

"Сейчас горячая вода подается по обходной, так называемой байпасной линии. Чтобы выполнить врезку реконструированных участков в основную магистраль, горячую воду надо отключить. Это необходимо для бесперебойного теплоснабжения в предстоящий отопительный период", - сообщил гендиректор АО "Краснодартеплосеть" Виталий Харченко.

В городе в этом году выполняется четвертый этап работ по реконструкции тепловой магистрали "ТЭЦ - Центр города".

Ремонт данной магистрали - одно из главных мероприятий инвестиционной программы АО "Краснодартеплосеть".