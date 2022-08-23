Чавушоглу уличил Армению в неискренности

Ереван действует неискренне в ходе нормализации ситуации в регионе, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу Haber Global.

Дипломат напомнил, что ВС Армении по прошествии двух лет не покинули земли Азербайджана. "Неискренность Армении в процессе нормализации очевидна всем. В Ереване должны знать, что у Анкары нет никаких скрытых планов от Баку. Мы выступаем за мир", - подчеркнул он.

Чавушоглу также прокомментировал ход восстановления отношений между Арменией и Турцией.

"Спецпредставители провели четыре беседы. Речь идет о поэтапной нормализации связей. После победы Азербайджана, Турция выступила за долгосрочный мир на Южном Кавказе. Шаги в данном направлении продолжаются. Речь идет возобновлении авиасообщения с Арменией и т.д. Предприняты определенные усилия в торговой сфере", - приводит слова главы МИД Турции Anadolu.

В то же время, он оценил как субъективные попытки воспринять турецко-армянский диалог в отрыве от контактов Армении и Азербайджана.

"Залогом долгосрочного мира на Южном Кавказе является масштабное мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном. Баку озвучил свои инициативы, на которые Ереван не ответил. Создана совместная комиссия, которая должна начать работу. Речь идет и о Зангезурском коридоре. Однако в Армении обеспокоены этим. В Ереване должны определиться, хотят ли они мира", - призвал министр.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" главный редактор журнала "Национальная оборона", политический аналитик Игорь Коротченко, прямое обращение Мевлюта Чавушоглу к Еревану связано прежде всего с отсутствием продвижения в переговорах по армяно-азербайджанскому урегулированию. "На треке урегулирования ситуации на Южном Кавказе, а также урегулирования турецко-армянских и азербайджано-армянских отношений нет видимого и заметного прогресса. Понятно, что, когда глава МИД такой крупной и влиятельной страны, как Турция, делает подобное заявление, адресованное официальным властям в Ереване, это не просто так", - сказал он.

"Это достаточно четкий сигнал относительно того, что слова и дела премьер-министра Никола Пашиняна существенным образом отличаются. На словах он говорит то одно, то другое, при этом ничего не делая. Турцию, конечно, беспокоит такое положение дел, учитывая, что позиция Анкары заключается в том, что урегулирование отношений между Турцией и Арменией должно быть синхронизировано с нормализацией отношений между Арменией и Азербайджаном. В данном случае, очевидно, к Армении есть очень много вопросов, и внешнее поведение Еревана вызывает сильную обеспокоенность", - подчеркнул Игорь Коротченко.

Россия со своей стороны активно работает над продвижением мирных процессов. "Москва делает все возможное, предоставляет площадку для переговоров и проводит трехсторонние встречи. Однако процессы блокируют непоследовательность и противоречивость политики Пашиняна, на которого, очевидно, влияют в той или иной степени и реваншистские оппозиционные силы, и армянская диаспора, исключительно деструктивно ставящая задачи. Такое влияние заставляет Ереван маневрировать в режиме "Шаг вперед, два шага назад". Пашинян постоянно меняет вектор своей политики в зависимости от конъюнктурного направления тех или иных вопросов", - констатировал политический аналитик.

"Поэтому позитивно влиять на Армению можно только совместными усилиями. Я думаю, что у Москвы лимит терпения в отношении Еревана уже исчерпан. И правительству Армении, и сепаратистам в Карабахе Россия дает совершенно четкий, недвусмысленный месседж – выполняйте обязательства, о которых ранее заявили, и все последующие договоренности. Координация усилий в данном вопросе между Турцией, Азербайджаном и Россией окажет позитивное воздействие на то, чтобы Пашинян двигался в нужном направлении. В правильном направлении, которое необходимо всем, и Армении в частности", - заключил Игорь Коротченко.