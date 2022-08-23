Москву и Эфиопию вновь связал прямой рейс

23 авг. 13:05

Авиакомпания Ethiopian Airlines возобновила полеты между Москвой и из столицы Эфиопии Аддис-Абеба.

"Московский аэропорт "Домодедово" встретил первый рейс, после возобновления полетов, авиакомпании Ethiopian Airlines. По случаю знаменательного события первый борт партнера воздушной гавани встретили водяной аркой", - сообщает аэропорт "Домодедово".

Рейсы будут выполняться три раза в неделю, по вторникам, четвергам и субботам. Вылет из Москвы в 22.00, прилет в Аддис-Абебу - в 07.10 следующего дня.

Маршрут обслуживает Boeing 787 Dreamliner.