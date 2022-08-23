РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Москву и Эфиопию вновь связал прямой рейс

Москву и Эфиопию вновь связал прямой рейс

Авиакомпания Ethiopian Airlines возобновила полеты между Москвой и из столицы Эфиопии Аддис-Абеба.

"Московский аэропорт "Домодедово" встретил первый рейс, после возобновления полетов, авиакомпании Ethiopian Airlines. По случаю знаменательного события первый борт партнера воздушной гавани встретили водяной аркой", - сообщает аэропорт "Домодедово".

Рейсы будут выполняться три раза в неделю, по вторникам, четвергам и субботам. Вылет из Москвы в 22.00, прилет в Аддис-Абебу - в 07.10 следующего дня.

Маршрут обслуживает Boeing 787 Dreamliner.

915 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version