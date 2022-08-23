Ozon заявил о потенциальном техническом дефолте по облигациям

23 авг. 13:02

Российский маркетплейс Ozon отложил выплату купона по конвертируемым облигациям, такое сообщение распространила пресс-служба компании.

В нем говорится, что инвесторы заранее были предупреждены, в то же время уже на завершающей стадии находятся переговоры с держателями облигациям о реструктуризации.

В компании подчеркнули, что, согласно условиям выпуска бондов, любой неплатеж ведет к потенциальному дефолту по облигациям, так что речь идет об исключительно формальном событии.

"И еще раз напомним, что технический дефолт по облигациям не означает неплатежеспособности компании. На наших счетах достаточно средств - на конец первого квартала на них находилось более $1 млрд", - отметили в Ozon.

В компании напомнили, что первый платежный технический дефолт по облигациям произошел в июне из-за ограничений на перевод средств в адрес кипрской Ozon Holdings PLC, и он никак не отразился на операционной деятельности.

"Аналогично ничего не меняется сейчас - Ozon продолжает работать в обычном режиме, все расчеты с поставщиками происходят по прежнему графику", - заверили в компании.