Крым готов снова надеть антиковидные маски

23 авг. 13:02

Не исключено, что в скором времени жители Крыма будут вынуждены снова надевать защитные маски: сейчас на полуострове фиксируется около 400 случаев коронавирусной инфекции в сутки, что уже является достаточно серьезным количеством.

Рост заболеваемости будет, потому нужно продолжать вакцинироваться и использовать средства индивидуальной защиты, - сообщил завкафедрой инфекционных болезней Медицинской академии Крымского федерального университета Искандер Каримов.

"Мы до конца не знаем, как срабатывает вакцина против новых штаммов коронавирусной инфекции, а рост заболеваемости может быть связан именно с ними. Кроме того, многие люди не вакцинировались, или вакцина у них сработала "криво". Не забывайте, что иммунитет посажен. Люди живут в стрессе, а стресс – это первый иммунодепрессант", – отметил специалист, передает "АиФ-Крым".

Оптимальный вариант - вакцинироваться как против коронавирусной инфекции, так и против гриппа, поскольку грипп хорошо себя чувствует только в холодное время года, при высоких температурах ему некомфортно, а вот ковиду хорошо и зимой, и летом, - добавил Искандер Каримов.