Ростовская область возвращает рекомендательный масочный режим

23 авг. 12:53

Власти Ростовской области рекомендуют жителям вернуться к масочному режиму, эта мера поможет не вводить жесткие ограничения, считает губернатор Василий Голубев.

"Эпидситуация в Ростовской области осложняется. Роспотребнадзор рекомендует возобновить масочный режим. Эту рекомендацию мы будем распространять, именно рекомендацию - такой документ я подписал в конце прошлой недели", - написал Голубев в своем телеграм-канале во вторник.

Совещания в Ростовской области органы власти теперь будут проводить преимущественно в видеоформате.

"Мы хотим уберечься и не вводить жесткие меры", - пояснил глава региона.