Торговец служебной информацией из Дагестана получил наказание

23 авг. 12:47

Экс-сотруднику полиции в Кумторкалинском районе Дагестана вынесли приговор по делу о продаже служебной информации, сообщает пресс-служба республиканского управления ФСБ.

Судом было установлено, что осужденный с октября по ноябрь 2021 года без ведома своего коллеги проник в федеральную информационную систему ГИБДД-М МВД РФ через его учетную запись и сфотографировал на телефон служебную информацию с монитора компьютера, которую продавала через мессенджеры.

Экс-полицейский был оштрафован 100 тыс рублей, а также уволен из полиции с лишением звания.