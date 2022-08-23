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Торговец служебной информацией из Дагестана получил наказание

Торговец служебной информацией из Дагестана получил наказание

Экс-сотруднику полиции в Кумторкалинском районе Дагестана вынесли приговор по делу о продаже служебной информации, сообщает пресс-служба республиканского управления ФСБ.

Судом было установлено, что осужденный с октября по ноябрь 2021 года без ведома своего коллеги проник в федеральную информационную систему ГИБДД-М МВД РФ через его учетную запись и сфотографировал на телефон служебную информацию с монитора компьютера, которую продавала через мессенджеры.

Экс-полицейский был оштрафован 100 тыс рублей, а также уволен из полиции с лишением звания.

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