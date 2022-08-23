Казахстан обеспечен горючим на две недели

23 авг. 12:47

По данным на 22 августа совокупные запасы бензина АИ-92 на нефтебазах Казахстана и в пути составляют 180 тыс т, что покрывает потребность на 14 дней, а запасы дизельного топлива - 220,8 тыс т, этого достаточно на 13 дней, - сообщил сегодня на заседании правительства глава министр энергетики страны Болат Акчулаков.

"Запасы на нефтеперерабатывающих заводах составляют: АИ-92 - 71 тыс т; дизельного топлива - 53,4 тыс т. По бензину АИ-92 ситуация стабильная, на основных сетях АЗС ограничения отсутствуют", - рассказал министр, передает "АиФ-Казахстан".

Ситуация с дизтопливом сложнее – по нему наблюдаются ограничения в реализации, хотя НПЗ страны вырабатывают топливо в достаточном количестве.

Причины заключаются в том, что отгрузка нефтепродуктов с НПЗ осуществляется нестабильно, в недостаточном количестве поставляются порожние вагоны-цистерны, наблюдается увеличение сроков доставки вагонов до пунктов доставки, - добавил глава казахстанского Минэнерго.

Необходима скоординированная и слаженная работа всех звеньев логистической цепочки - нефтеперерабатывающих заводов, "КазМунайГаза", "Қазақстан темір жолы", а также государственных органов, - подчеркнул министр.