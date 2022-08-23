Пашинян намекнул на расставание Армении с Россией 

Выступая сегодня по случаю 32-летия принятия декларации о независимости Республики Армения, армянский премьер-министр Никол Пашинян подробно остановился на том, что такое независимость для его государства. Хотя глава Армении постарался говорить как можно более общими словами, он практически прямо заявил о необходимости Еревана уйти от слишком тесных для него отношений с Москвой.



Среди списка определений независимости Армении (где есть такие формулировки как "независимость – это государственное мышление, отсутствие которого растрачивает суверенитет и безопасность" и "независимость – это превосходство закона и права") оказался и прямой выпад в адрес России: "Независимость для нас – крепкие союзнические отношения, но союзники не всегда являются союзниками только для нас, но и для тех, кто союзничает против нас".



Здесь Никол Пашинян говорит о заключении Россией Декларации о союзническом взаимодействии с Азербайджаном, произошедшем 22 февраля, во время визита азербайджанского лидера Ильхама Алиева в Москву. Впервые армянский премьер обозначил отношение Еревана к этому событию, и понятно, почему этого не произошло ранее: в предыдущие месяцы у армянских властей не было значительного повода, чтобы хотя бы обмолвиться о недовольстве сближением Азербайджана и России, и только в августе этот повод появился. Поэтому теперь Никол Пашинян посчитал, что может позволить себе обвинить Москву в том, что она "союзничает против Армении" вместе с Баку.



Речь о процедурах изменения маршрута Лачинского коридора, проходящего по азербайджанской земле от границы Армении до города Ханкенди в зоне временного размещения российских миротворцев в Азербайджане. Хотя обновление маршрута, благодаря которому азербайджанские населенные пункты Лачин, Забух и Сус переходят под полный контроль Баку, было прописано еще в Трехстороннем заявлении России, Азербайджана и Армении от 9-10 ноября 2020 года, Ереван почти два года убеждал людей, законно и незаконно оставшихся в Лачинском коридоре, что никаких перемен больше не будет, и они смогут жить на территории Азербайджана без азербайджанского паспорта за спинами российских миротворцев неограниченно долго.



Однако Россия и Азербайджан в противоречие этим словам армянских властей совместно выполнили пункт 6 Трехстороннего заявления об альтернативном пути Лачинского коридора. Азербайджан построил новую дорогу и провел спецоперацию "Возмездие" против боевиков, засевших на старой дороге, Россия потребовала от Армении выполнить свою часть обязательств и приготовилась к передислокации миротворцев на новый маршрут. Союзнические действия Москвы и Баку в этом вопросе налицо. Ни одного не то что возражения, но даже туманного намека на возражение против легитимных действий азербайджанских властей из Кремля и МИД РФ за это время не поступило.



И это, конечно, не может не раздражать Ереван. Армянская внешняя политика из года в года показывает несостоятельность попыток заставить союзников республики действовать против Азербайджана. Армения состоит в ОДКБ, но другие члены ОДКБ связаны с Баку куда более тесными экономическими, политическими и гуманитарными связями, чем с Ереваном, и каждый раз, когда армянские власти устраивают военную провокацию и требуют от ОДКБ поддержки, организация отказывается встать на их сторону. Ереван по не вполне ясным причинам рассчитывал едва ли не на участие российской армии в Отечественной войне Азербайджана на армянской стороне – однако Владимир Путин занял сбалансированную позицию и военной помощи Николу Пашиняну не оказал, напротив, убедил его подписать документ о капитуляции Армении.



Должно быть, сейчас, после того как Еревану пришлось забрать из Лачина, Забуха и Суса всех нелегальных мигрантов и заставить уехать оттуда людей, имеющих право на азербайджанский паспорт, Никол Пашинян оказался лицом к лицу с пониманием, что происходящее он никак не может представить как успех Армении. А значит, ему требуется кого-то обвинить. Азербайджан свою долю обвинений в сегодняшней речи тоже получил, в словах "Независимость – это урегулированные отношения с соседями; хотя с некоторыми соседями у нас блестящие отношения, с другими – никаких существенных подвижек нет, поскольку они хотят от нас слишком высокую цену либо считают, что именно мы хотим многого". Баку не хочет "слишком высокую цену", он следует международным документам и своим обязательствам, и в том, что Ереван "хочет слишком многого", азербайджанской вины тоже никакой нет.



Но поскольку признавать собственную неблагонамеренность Пашинян не желает, его голос присоединяется к хору тех армянских политиков, которые уже довольно давно требуют разрыва российско-армянских отношений и поворота внешней политики Еревана на Запад. Пока премьер-министр Армении делает это общими словами и намеками. Но если он уже начал проговаривать претензии к России вслух, не стоит ли ожидать, что в обозримой перспективе Никол Пашинян перейдет и к более конкретным заявлениям и тем более программам переориентации армянского государства?