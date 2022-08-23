Казахстанская "дочка" Сбербанка станет собственностью холдинга "Байтерек"

23 авг. 12:27

Сбербанк продает холдингу "Байтерек" свой дочерний банк в Казахстане, - сообщила российская кредитная организация.

"Группа Сбербанк и казахстанский Национальный управляющий холдинг "Байтерек" подписали сделку купли-продажи всего пакета акций Сбера в Сбербанк Казахстан. Стороны планируют закрыть сделку в ближайшее время", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Решение о выходе с казахстанского рынка Сбербанк принял, руководствуясь текущей геополитической обстановкой и действуя в интересах клиентов дочернего банка, у которого достаточный запас ликвидности, высококачественный кредитный портфель и ключевая роль среди участников финансового рынка страны, - подчеркнули в Сбербанке. Команда сотрудников казахстанского банка продолжит свою работу, и все условия по банковским продуктам для его клиентов останутся неизменными. В то же время сделка позволит банку возобновить в полном объеме активные операции, а также продолжить развитие продуктов и услуг для населения и бизнеса, - добавили в Сбербанке.