Сеть "Магнит" вернула масочный режим для сотрудников

23 авг. 12:19

Ритейлер "Магнит" с 23 августа вводит масочный режим для сотрудников магазинов и распределительных центров.

Ношение масок с сегодняшнего дня обязательно для персонала торговых точек всех форматов во всех 67 регионах присутствия компании, а также для сотрудников всех 45 распределительных центров.

Также "Магнит" нарастит количество санитарных мероприятий в помещениях. Для покупателей в магазинах предлагается антисептик, а на кассах установлены специальные защитные экраны.

В ближайшие несколько месяцев компания намерена довести долю привитых сотрудников до 80%.

Меры связаны с ростом заболеваемости коронавирусом в стране. Штат "Магнита" насчитывает около 360 тыс человек, почти 300 тыс из них - сотрудники магазинов.