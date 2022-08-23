Туристка из Москвы приехала во Владикавказ с партией героина

23 авг. 12:04

Осетинские полицейские обнаружили во Владикавказе в гостиничном номере туристки, приехавшей из Москвы, 42 свертка с наркотиками, - сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Их хозяйка, 40-летняя жительница столицы, планировала делать во Владикавказе закладки с запрещенным веществом. При личном досмотре и в комнате, где она проживала, правоохранители изъяли пакетики с белым порошком. Как показала экспертиза, в свертках хранился героин, - передает "АиФ-Ставрополье".

Следователи возбудили в отношении женщины уголовное дело по статье "Сбыт наркотических средств", теперь ей грозит до 20 лет лишения свободы.