Коалиция внутри ЕС будет лоббировать запрет на выдачу виз россиянам

23 авг. 11:52

Польша намерена создать внутри Евросоюза коалицию, которая будет добиваться введения запрета выдачи шенгена гражданам России.

"Должна сформироваться коалиция государств, которые будут требовать введения запрета на выдачу виз россиянам на уровне Евросоюза", - заявил пресс-секретарь правящей партии республики "Право и справедливость" (PiS) Радослав Фогель, пишет агентство РАР.

Он надеется, что страны, которые сегодня блокируют это решение в ЕС, «изменят свое отношение, а некоторые из них, например Германия, в конечном итоге решат порвать с бесславной традицией особых германо-российских отношений".

По словам Фогеля, Польша выступает за как можно более жесткие визовые санкции в отношении россиян на уровне ЕС. Сама Польша несколько месяцев назад прекратила выдавать россиянам туристические визы.