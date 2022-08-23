Сочи раскалится до 40 градусов

23 авг. 11:45

В Сочи из-за сильной жары объявлено штормовое предупреждение.

"По данным ФГБУ "СЦГМС ЧАМ", в период 12-14 часов и до конца суток дня 23 августа, а также в дневные и вечерние часы 24 и 25 августа 2022 года на территории города Сочи ожидается сильная жара, температура воздуха в отдельных районах достигнет плюс 36-37 градусов", - сообщила пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю.

Жителям и гостям курорта рекомендуется не оставаться долго на солнце, не носить темную одежду, а также не употреблять спиртные напитки в жару.

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