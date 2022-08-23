Высказывания посла Украины о русских осудили в МИД Казахстана

23 авг. 11:37

МИД Казахстана выразил протест украинскому послу Петру Врублевскому после его высказываний о русских, сообщает пресс-служба министерства.

"Казахстанской стороной высказана позиция о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства. Такие действия не должны наносить урон дружественным отношениям между государствами", - говорится в сообщении.

Ранее в интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову дипломат заявил, что "мы стараемся убивать как можно больше русских". Видео вызвало общественный резонанс, а Ассамблея народа Казахстана решительно осудила высказывания Врублевского.