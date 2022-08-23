Центр имени Гамалеи адаптировал "Спутник V" против "дельты" и "омикрона"

23 авг. 11:29

Центр имени Гамалеи Минздрава России и Российский фонд прямых инвестиций создали новую версию вакцины "Спутник V" против штаммов коронавируса "дельта" и "омикрон", такое сообщение распространила пресс-служба РФПИ.

В нем подчеркивается, что все время пандемии НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи тщательно изучает новые штаммы Covid-19 и соответствующим образом адаптирует к ним "Спутник V".

"Новый вариант вакцины создан с учетом особенностей штамма "дельта" и широко доминирующего по всему миру в последние месяцы штамма "омикрон". Cостав препарата учитывает мутацию L-452-R, которая присутствует в варианте "омикрона" BA.5, но отсутствует в варианте ВА.1", - пояснили в фонде.

В РФПИ указали, что новая версия "Спутника V" - самый перспективный адаптированный вариант, в том числе и по сравнению с аналогичными препаратами, приспособленными для профилактики уханьского штамма и "омикрона".

"Адаптированная вакцина "Спутник V" против штаммов "дельта" и "омикрон" обеспечивает достоверное снижение вирусной нагрузки в легких у животных, зараженных вариантом "омикрон" BA.5", - пояснили в фонде.

Что касается текущей версии "Спутника V", то она, по данным РФПИ, по-прежнему демонстрирует отличные результаты по предотвращению госпитализации и летальных исходов.