Почти 31 тыс случаев коронавируса выявили за сутки в России

23 авг. 11:24

За минувшие сутки в России выявили 30 967 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 4 997, в Санкт-Петербурге - 4 412, в Подмосковье - 1 158. В Краснодарском крае - 469, в Ставропольском крае - 210, в Крыму - 396, в Дагестане - 190, в Кабардино-Балкарии - 151, в Адыгее - 44, в Карачаево-Черкесии - 44, в Чечне - 5, в Северной Осетии - 52, в Ингушетии - 15.

Общее число инфицированных в России достигло 19 181 371.

Госпитализированы за сутки 4 063 человека. Выздоровели 30 869 пациентов, за все время - 18 337 736.

Умерли за сутки 69 человек, с начала пандемии - 383 686.