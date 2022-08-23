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Германия запускает резервную угольную ТЭС

Германия запускает резервную угольную ТЭС

Немецкая Uniper для обеспечения Германии электроэнергией зимой 29 августа запустит резервную угольную ТЭС.

Согласно пресс-релизу компании электростанция Heyden 4, расположенная на востоке Германии, будет работать до 30 апреля 2023 года, при этом в случае необходимости ее работу могут продлить на год.

ТЭС Heyden 4 работает на каменном угле, предполагаемая мощность (875 МВт) будет ограничена - снижена возможность подвоза угля на станцию по железнодорожной дороге. Предполагается, что дополнительные транспортные мощности позволят снять эти ограничения.

В рамках плана по декарбонизации работа ТЭС Heyden 4 была приостановлена в 2020 году.

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