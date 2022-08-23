Из-за полетных ограничений Крым потерял половину туристов

23 авг. 11:14

На отдых в Крым нынешним летом 95% туристов приезжали на личном автотранспорте и лишь 5% - на поездах, - сообщил вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

"В этом летнем сезоне, ожидаемо, Сочи стал самым "летающим". Туда самолетами прибыло больше половины путешественников", - рассказал он, отметив, что по итогам летнего сезона полуостров потерял 50% от загрузки 2021 года, передают "РИА Новости (Крым)".

"Сезон завершается, итоговая цифра сложилась, и можно говорить, что турпоток в Крым снизился наполовину", - уточнил вице-президент ассоциации.

Также Ромашкин напомнил, что в 2021 году в Крым на автомобилях приехали только 60% туристов, остальные прилетели на полуостров.