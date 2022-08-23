США: Иран отказывается от требований ядерной сделки

23 авг. 10:30

Тегеран в рамках восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий отказался от ряда основных требований, в частности от требования закрыть расследование о происхождении следов урана на объектах, пишет Reuters со ссылкой на неназванного официального представителя США.

"На прошлой неделе они фактически отказались от главных претензий, мешавших сделке. Думаем, они наконец перешли Рубикон и сделали шаг навстречу возможной сделке на условиях, приемлемых для президента Байдена. Если и удалось стать ближе, так это благодаря шагу со стороны Ирана. Они пошли на уступки по вопросам, за которые держались с самого начала", - заявил он.

При этом издание отмечает, что в настоящее время Вашингтон изучает тегеранский ответ. "Если сделка удастся, то мы снимем ряд санкций, но Иран должен свернуть ядерную программу", - добавил источник.