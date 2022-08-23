Власти Северной Осетии введут на границе с Грузией электронную очередь

23 авг. 10:56

Власти Северной Осетии для устранения постоянных пробок на пункте пропуска "Верхний Ларс" между Россией и Грузией планируют ввести электронную очередь, - сообщает пресс-служба правительства республики.

Это позволит избавиться от скопления транзитных фур на территории Северной Осетии, на которое массово жалуются местные водители. Теперь большегрузы, которые едут в Грузию, будут рассредоточены и по соседним регионам – их перенаправят в Ингушетию и Кабардино-Балкарию, - передает "АиФ-Ставрполье".

Договоренность об этом уже достигнута с управлением МВД по СКФО.

Электронная очередь в пункте пропуска будет временной, как именно она будет организована, в ведомстве не пояснили.

Напомним, сейчас на границе с Грузией в Северной Осетии проезда ожидают 1300 большегрузных автомобилей.