Грузия ищет фильм, достойный "Оскара"

23 авг. 10:39

Национальный центр кинематографии Грузии начал отбор фильма-кандидата, который сможет представить страну на кинопремии "Оскар" в номинации "Международный полнометражный фильм".

Юбилейная 95-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" за 2022 год состоится 12 марта 2023 года.

Грузинский киноцентр принимает заявки от продюсерских компаний до 17:00 9 сентября. Фильм-кандидат должен соответствовать следующим требованиям: быть показан непрерывно в течение семи дней с 1 января по 30 ноября 2022 года в любом кинотеатре Грузии; иметь трейлер и постеры; создатели картины преимущественно должны быть гражданами или жителями Грузии.