Учебный год в Ингушетии начнется вовремя

23 авг. 10:38

В Ингушетии не будет срыва начала учебного года из-за ряда проблем с водоснабжением, - заверили в пресс-службе министерства образования и науки региона.

"Учебный процесс в республике начнется традиционно с 1 сентября в 134 школах, работа по подготовке учреждений образования к новому учебному году ведётся в штатном режиме ", - рассказал представитель ведомства, передает "Интерфакс".

Вопрос организации бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов школ республики находится на постоянном контроле Минобрнауки субъекта, и никаких срывов здесь быть не должно", - добавили в пресс-службе.

Также в связи с обновлением перечня учебной литературы по новому федеральному государственному образовательному стандарту министерством образования и науки республики ведется работа по приобретению линейки учебников.

"Никаких сдвигов по дате старта 2022-2023 учебного года в связи с перечисленными обстоятельствами нет", - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в соцсетях появились сообщения о возможном срыве начала учебного года в регионе из-за ряда проблем, в том числе в связи с нехваткой питьевой воды в некоторых общеобразовательных учреждениях.