В Казахстане напомнили о незыблемости принципов дружбы и мира

23 авг. 10:27

Ассамблея народа Казахстана резко осудила высказывания посла Украины в республике Петра Врублевского, который заявил, что "мы стараемся убить как можно больше русских".

"Мы, члены Ассамблеи народа Казахстана, решительно осуждаем и считаем недопустимыми высказывания посла Украины в Республике Казахстан господина Петра Врублевского в интервью одному из казахстанских блогеров", - сказано в обращении.

Ассамблея подчеркнула, что в стране, "где мир и единство являются главными принципами государственной политики и общественной консолидации", неприемлемы и недопустимы подобные заявления. Там же добавили, что дипломатия должна служить не для разжигания вражды и ненависти, а "идеалам мира и сотрудничества".

"Для единого многоэтнического народа Казахстана незыблемы принципы дружбы, взаимовыручки и мира. Именно они помогли нам даже в самые сложные годы становления нашей Независимости избежать межэтнических конфликтов и сохранить целостность нашей страны и нашего народа", - отмечено в обращении.

В тексте также говорится, что для Казахстана чужд язык вражды и неприемлема пропаганда этнической ненависти. Кроме того, Ассоциация призвала всех жителей Казахстана "не поддаваться на провокации, которые сеют вражду и недоверие, а беречь и укреплять мир в республике и единство народа".