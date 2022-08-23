Россиян повезут на Карибы и в Азию через Турцию

23 авг. 10:28

Российские туроператоры готовят для граждан новые предложения - самолеты полетят из России на Карибские острова и курорты Юго-Восточной Азии через Турцию, пишут "Известия" со ссылкой на Альянс турагентств России.

В альянсе уточнили, что идет обсуждение организации прямых рейсов в Анталью из Екатеринбурга, Самары, Минеральных Вод, Сочи, Новосибирска. Из Турции перелеты будут совершаться на Карибы, в Таиланд, Вьетнам и другие страны Азии.

"Важно, что это будут пакетные предложения. То есть если условный рейс Самара–Анталья задержится, то туристу бесплатно предоставят гостиницу в Анталье и затем посадят на рейс до Пунта-Каны", – рассказал собеседник издания.

Рейсы будут обслуживать турецкие перевозчики, так что риск ареста самолетов исключен.

В настоящее время туры в Доминикану с перелетом через Анталью уже предлагает Anex Tour. Минимальная стоимость - 368 тыс рублей за двоих на две недели.