VK и Яндекс обменялись сервисами Дзен, Новости и Delivery Club

23 авг. 10:26

VK станет собственником платформ Дзен и Новости, Яндекс получает сервис по доставке готовой еды и продуктов Delivery Club. О подписании обязывающих документов о сделке компании сообщили сегодня.

"Закрытие сделки запланировано до конца 2022 года после получения ряда регуляторных одобрений. После закрытия сделки VK получит права на технологии и товарные знаки сервисов Дзен и Новости", - говорится на сайте VK.

В компании уточнили, что Дзен и Новости после закрытия сделки можно будет найти на портале dzen.ru - вместе с другими сервисами и поисковой строкой Яндекса.